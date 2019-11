Un joven de 19 años falleció ahogado mientras se encontraba con sus amigos en un estanque cerca de Rukmoddin Dara, en la India, informaron medios locales como The New Indian Express y The Times of India.

Pese a que Jaffer Ayub no sabía nadar, los jóvenes que lo acompañaban no solo dejaron que ingresara al agua, sino que cuando notaron que se estaba ahogando, en lugar de pedir ayuda, registraron las imágenes en video.

La acción desesperada del joven no conmovió a sus amigos y tampoco a un grupo de mujeres que se encontraba en el lugar lavando ropa. Todos presenciaron la dramática secuencia pero nadie atinó a auxiliarlo.

En el video se puede observar cómo uno de sus amigos, que se encontraba cerca a la orilla, le extiende la mano en señal de “ayuda”, pero a los pocos segundos la retira.

Los medios indios indican que el fallecido y dos amigos habían ido al estanque el viernes. Las autoridades sostienen que Jaffer no sabía nadar pero se tiró al agua sin dudarlo. Cuando comenzó a ahogarse, ni el amigo que lo filmaba ni otro que se ve en el video se tiraron a rescatarlo.

Cuando la policía se presentó en casa de los involucrados, sus padres impidieron que los jóvenes declaren, ya que se encontraban en estado de shock por lo sucedido.

La víctima fallecida, Jaffer Ayub, era el sostén de su familia, ya que su padre es alcohólico. El caso está siendo investigado como “muerte no natural” por las autoridades locales.