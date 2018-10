Pese al buen resultado en las urnas, Jair Bolsonaro sigue provocando la indignación de muchos votantes con comentarios violentos, misóginos y homofóbicos. Durante una entrevista con la actriz canadiense Ellen Page para National Geographic, el candidato respondió de manera agresiva.“No la veo como una persona gay, si la veo en la calle le silbaría, porque es muy bonita”, fue uno de los duros comentarios que hizo.



En la entrevista -que fue publicada tras la elección del pasado domingo- Bolsonaro sostuvo que el aumento de personas que se reconocen como homosexuales se debe a la drogadicción y las mujeres trabajando: “Con el paso del tiempo y debido a las libertades, a las drogas, y con las mujeres trabajando, aumentó bastante el número de homosexuales. También suelo decir que si su hijo anda con personas de cierto comportamiento, se comportará igual, y creerá que es normal”, dijo.



“No pelearé con usted, ni la transformaré en heterosexual, ni usted me transformará en homosexual. Sigamos con nuestras vidas”, agregó el candidato.



Antes de terminar la entrevista, la actriz dijo: “No quiero que sea gay, alguien que no lo es. Quiero que los gays que sufren, se ocultan y se suicidan, se sientan bien y se amen. No quiero que sea gay, gente que no es gay”.



Tras la entrevista la actriz señaló: “Dejando de lado las bromas, Bolsonaro es un político con gran poder e influencia. Es devastador saber que alguien con tanta influencia, tenga tanto desdén por la comunidad LGTBI”.



Jair Bolsonaro aprovechó una ola de malestar público por años de corrupción, de un aumento de la violencia y de una economía débil y lideró la primera vuelta electoral del domingo pasado, con un 46 por ciento de los votos. Muchos creen que derrotará al izquierdista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), en la segunda vuelta del 28 de octubre.