Origami, la peculiar propina que japoneses dejan a los meseros [FOTOS]

Yuki Tatsumi trabajaba como camarero en una taberna de Kioto, Japón, cuando un día se vio sorprendido por el objeto que un cliente dejó en la mesa: un sobre de papel para los palillos plegado de forma abstracta. Fue así como nació una colección que hoy cuenta con 15.000 piezas de origami.

Las piezas, lógicamente, no provienen todas de el local de Kioto. En abril de 2016, Tatsumi recorrió Japón durante un año, pidiendo a cientos de restaurantes, bares y puestos de comida que compartieran con él sus sobres plegados.



Hubo reacciones de todo tipo por parte de los dueños de los establecimientos, entre la curiosidad y el recelo. Al final, 185 negocios, desde la isla septentrional de Hokaido a las comarcas de Okinawa, en el sur, prometieron guardar todo lo que encontraran para enviárselo.

En Japón, no es costumbre dejar monedas a los camareros, pero Tatsumi acabó por pensar que estas pequeñas obras de papel eran algo así como una propina "a la japonesa" y empezó a aguardar que llegaran más y más.



Fueron creadas por clientes de restaurantes con el trozo de papel en el que se sirven los palillos de usar y tirar.

"Esta primera pieza bien hubiera podido acabar en la basura", recuerda el joven de 27 años. Pero le hizo reflexionar. "¿Y si era un mensaje que me enviaban los clientes? De repente, quitar las mesas se convirtió en algo divertido".



No tardó en constatar que existía una inmensa variedad de estas miniobras de arte dejadas por los comensales. Nada sorprendente en un país en el que al arte del origami (papel plegado) es un pasatiempo muy popular que incluso se enseña en el colegio.



"Descubrí que muchos de ellos tenían formas que en Japón traen buena suerte, como un abanico, una grulla o una tortuga", cuenta. "Incluso vi una mesa transformada en acuario, con papeles plegados en forma de peces y de algas". Y finaliza: "El dinero no es el único medio para expresar sentimientos positivos".

