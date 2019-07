Hallan herido en su celda a Epstein, acusado de abusos sexuales a menores

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, que está acusado de abusos sexuales a menores, fue hallado herido en su celda tras una posible tentativa de suicidio, según fuentes citadas en diversos medios.

Jeffrey Epstein fue hallado semiinconsciente con marcas en el cuello, dijeron bajo anonimato fuentes de las fuerzas de seguridad a medios como NBC New York, The New York Post y TMZ.

Se cree que las lesiones no son graves, agregaron en noticias difundidas el miércoles por la noche.

Los guardias también están investigando si fue víctima de una agresión.

El empresario financiero vio como le negaban la libertad bajo fianza la semana pasada, en una comparecencia en una corte de Nueva York acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y otro de conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

De ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta 45 años de cárcel. Su próxima comparecencia será el 31 de julio.



Fuente: AFP