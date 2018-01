Juan Carlos I: El legado y las polémicas del ex rey que cumple 80 años

Este viernes 5 de enero el ex rey de España, Juan Carlos I, celebra su cumpleaños número 80. Y a pesar de los escándalos relacionados con su vida privada en los últimos años, el país europeo conmemora su reinado que se caracterizó por una democracia consolidada y por ser uno de los tiempos de mayor prosperidad económica en España.



El ex monarca nació en Roma el 5 de enero de 1938. Pasó su infancia en Italia y Suiza, y cuando tenía 10 años fue enviado a España, donde el dictador Francisco Franco -quien mantenía a su familia en el exilio- lo quería educar a su voluntad. Su misión ya estaba escrita: devolver su dinastía al trono de España.



Un hecho dramático marcó la juventud de Juan Carlos I: a los 18 años mató accidentalmente a su joven hermano, el infante don Alfonso, con una bala en la frente.



A los 24 años, en 1962, contrajo matrimonio con Sofía de Grecia -con quien tuvo tres hijos- y poco después fue designado por Franco como su sucesor.



A dos días de la muerte del dictador, Juan Carlos fue proclamado rey, cargo que ocupó hasta el 19 de junio de 2014, cuando abdicó en un momento de contrariedades físicas en favor de su hijo Felipe VI.



Durante su período en el trono, Juan Carlos I posibilitó la transición de la dictadura de Franco a una democracia en forma de una Monarquía parlamentaria.



En 1981, el ex monarca defendió al gobierno de un intento de golpe de Estado encabezado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, quien irrumpió en el Congreso revólver en mano y tomó como rehenes a los diputados.



"La Corona (...) no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático", declaró por televisión el rey en esa oportunidad.



A lo largo de sus años en el trono, Juan Carlos I se destacó por su lealtad a la Constitución de 1978. Además, se preocupó de la proyección del país a nivel internacional, como cuando integró a España a la OTAN en 1982.



Sin embargo, durante su reinado también lo rondaron cuestionamientos, sobre todo en los últimos años cuando el país vivía una crisis económica y presentaba un alto nivel de desempleo.



Cacería y amantes





El ex rey también se ha visto envuelto en escándalos que se relacionan con su vida privada. Uno de los más bullados ocurrió en 2012, cuando Juan Carlos I, entonces de 74 años, se cayó durante una partida de caza de elefantes en Bostwana, sufriendo una complicada fractura de cadera.



El entonces monarca fue duramente criticado, sobre todo porque se trataba de una actividad de lujo mientras España estaba hundida en una crisis económica. "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", dijo en su me culpa.



Asimismo, se ha dicho que Juan Carlos I ha mantenido relaciones extramaritales con varias mujeres, e incluso dos personas lo han demandado por supuesta paternidad.



Desde la Casa Real se negaron a realizar pruebas de ADN, por lo que las demandas no prosperaron. Tras su abdicación, Juan Carlos I mantuvo su título como rey honorífico (emérito) y en 2014 el Congreso español le otorgó inmunidad jurídica.



Las celebraciones de su octogésimo cumpleaños serán austeras. Para hoy está organizada una comida privada y está previsto que mañana el ex monarca reaparezca públicamente en una ceremonia militar junto a su hijo Felipe VI y la esposa de este, la reina Letizia.



Fuente: Emol, GDA