Buenos Aires. El magistrado federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

Según el diario Clarín, con este último procesamiento, la expresidenta Cristina Kirchner acumula su sexta causa judicial. ¿Cuáles son las otras graves acusaciones que complican su situación?

- Hotesur

En esta primera causa, Cristina Kirchner es acusada del delito de lavado de activos junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para el juez Julián Ercolini, la familia habría formado un complejo para poner en circulación dinero obtenido de la defraudación del Estado a través de adjudicarse obras públicas de la provincia de Santa Cruz.

En dicho caso como involucrados aparecen los empresarios Lázaro Baéz, Víctor Manzanares y Oswaldo Safelice.

- Dólar futuro

El magistrado federal Claudio Bonadio ya inició el proceso del juicio oral. La exmandataria es acusada de realizar la venta de operaciones del dólar a un precio mucho menor al del mercado en el año 2015. El delito principal sería el de administración infiel en perjuicio del Estado Nacional.

Este tipo de acciones ilegales le habrían originado a Argentina una pérdida de 55 millones de dólares. En el caso también aparece el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el exministro de Economía, Axel Kicillof, entre otros funcionarios de aquel Gobierno kirchnerista.

- Las obras públicas

El juez argentino Julián Ercolini procesó y derivó la causa a juicio oral por asociación ilícita y fraude. Se acusa a Cristina Kirchner de haber realizado maniobras para favorecer a los empresarios Lázaro Báez, Julio De Vido, entre otros. El juez indicó que este tipo de acciones se realizaron entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

- Memorándum contra Irán

De igual manera con otras causas, el magistrado Claudio Bonadio, la acusó de encubrimiento del atentado a la AMIA. La exmandataria tiene un pedido de prisión preventiva y fue justamente donde se empezó a debatir su desafuero. Se investiga si se le prometió a Irán la impunidad de los acusados a cambio de la venta de petróleo.

- Sauces

Nuevamente, el juez Julián Ercolini la denunció por lavado de dinero, de dádivas y asociación ilícita. Se investiga una maniobra a través de su empresa familiar por el presunto alquiler de habitaciones de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.

Inmunidad parlamentaria

Sin embargo, Cristina Kirchner no puede ser procesada por ser senadora y tener inmunidad. El juez federal Claudio Bonadio pidió el desafuero de la legisladora, lo que parece poco probable que sea convalidado por la Cámara alta.

Si bien el Senado del país sudamericano dio vía libre para que la Justicia allane algunas de sus propiedades, los antecedentes en otros casos muestran como muy difícil que los legisladores aprueben el desafuero de Fernández sin que haya una sentencia firme en su contra.

¿De qué protegen los fueros a Cristina Kirchner?

Fernández, que juró como senadora en 2017 para ocupar su banca por seis años, puede ser investigada, procesada y juzgada, pero no detenida mientras goce de fueros parlamentarios, que le garantizan inmunidad de arresto. El desafuero supondría la suspensión de la inmunidad parlamentaria sin que ello suponga la expulsión de la cámara.

¿Cómo serían los pasos a seguir para solicitar y tratar el desafuero?

La solicitud de desafuero debe ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que deberá emitir un dictamen en un plazo de 60 días. La cámara alta deberá tratar el asunto dentro de los 180 días de ingresado, aún cuando no exista dictamen de comisión.

¿Cuáles son los requisitos para que el Senado argentino apruebe el desafuero?

Según la constitución Cristina Kirchner solo puede perder la inmunidad de arresto si dos tercios de los integrantes del Senado -de 72 miembros- aprueban su desafuero. En la actualidad, el oficialismo no goza de mayoría en la cámara alta y necesita el apoyo de parte de la oposición, sobre todo del peronismo, algunos de cuyos dirigentes han adelantado que no darán su respaldo al desafuero mientras no haya una condena judicial firme contra la exmandataria (2007-2015).

Fuente: AP / Reuters / Clarín