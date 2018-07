Justin Trudeau se defiende de acusación de conducta sexual inapropiada

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un defensor de las causas feministas, se defendió de unas acusaciones que apuntan a que en el año 2000 supuestamente tocó de forma inapropiada a una periodista durante un festival de música.

Trudeau, cuyo gobierno está elaborando una nueva legislación contra el acoso en el trabajo, ha sido objeto de escrutinio por parte de los medios canadienses en las últimas semanas por lo que sucedió en un evento caritativo para recoger fondos en Creston (Columbia Británica) hace casi 20 años.

En sus primeros comentarios directos sobre el incidente, efectuados el pasado domingo en el Día de Canadá, el primer ministro dijo que "no recordaba ninguna interacción negativa aquel día" pero el jueves afirmó que "me disculpé al momento", sin aportar más detalles.

De acuerdo a un editorial sin firma publicado en 2000 en el diario local, el Creston Valley Advance, Trudeau pidió perdón a una periodista por tocarla de forma inapropiada. La acusación reapareció el mes pasado, cuando el comentarista político Warren Kinsella tuiteó una fotografía del editorial.



"He estado reflexionando de manera muy cuidadosa sobre lo que recuerdo de aquel incidente de hace casi 20 años y, de nuevo, siento y confío en que no actué de forma inapropiada", dijo Trudeau, de 46 años, a periodistas en Toronto, en declaraciones televisadas el jueves.

En referencia a la discusión cada vez más abierta que hay en la sociedad sobre las agresiones sexuales, Trudeau reconoció que la mujer en cuestión podría haber salido del encuentro en agosto de 2000 con una interpretación muy diferente de lo que ocurrió.

"No siento que actuara de forma inapropiada en ningún momento, pero respeto el hecho de que alguien pueda haber experimentado eso de manera diferente", indicó. "Si me disculpé más tarde fue porque sentí que ella no estaba del todo cómoda con la interacción que tuvimos", agregó.

La mujer involucrada en el episodio dijo este año a la Canadian Broadcasting Corp que no le interesaba aparecer asociada con nuevas coberturas de la historia y pidió que no se revelara su nombre y que no se la contactara de nuevo.

