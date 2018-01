Kazajistán: Más de 50 muertos en un accidente de bus

Cincuenta y dos personas murieron y cinco sufrieron quemaduras de distintos grados este jueves cuando el bus en que viajaban se incendió en el noroeste de Kazajistán, anunciaron las autoridades de este país de Asia Central.

En el bus viajaban 55 personas de nacionalidad uzbeka y dos kazajos, según el ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán, que no dio detalles sobre las nacionalidades de los fallecidos.



Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban el vehículo, en una carretera rodeada de estepas nevadas, totalmente carbonizado tras el incendio.



El accidente tuvo lugar hacia las 10h30 locales (05h30 GMT) en la región de Aktobe, la principal ciudad del noroeste de Kazajistán, cerca de la frontera rusa, anunció el ministerio de Situaciones de Emergencia kazajo en un comunicado.



"Había a bordo 55 pasajeros y dos conductores. Cinco pasajeros recibieron asistencia médica, las otras 52 personas murieron", agregó.

Los heridos fueron trasladados a la pequeña localidad de Kalybai, cerca del lugar del accidente, a la espera de ser trasferidos a Aktobe. Dos de ellos sufrían quemaduras severas y los otros tres quemaduras leves, informó por teléfono a la AFP un representante del ministerio.



- ¿Cortocircuito? -

Las autoridades no precisaron las circunstancias en las que ardió el vehículo pero según los medios locales, que hacían referencia a un cortocircuito, la hipótesis principal gira en torno al mal estado del bus.



"Es todavía pronto para hablar de las causas del incendio. No se puede confirmar ni refutar ninguna versión hasta la investigación de los expertos", señaló sin embargo Ruslan Imankulov, un responsable del ministerio kazajo de Situaciones de Emergencia citado por los medios locales.



El autobus empezó a arder de repente, precisó Imankulov por teléfono a la AFP, agregando que el vehículo tenía matrícula de Kazajistán.

Uzbekistán, otro país de Asia Central fronterizo con Kazajistán, tiene una importante diáspora instalada en Rusia, de donde había partido el vehículo.



Éste hacía el trayecto entre la ciudad rusa de Smara, a orillas del río Volga y cerca de la frontera kazaja, y Shimkent, en el sur de Kazajistán, informó el comunicado del ministerio.



Los vídeos difundidos por los medios rusos y kazajos, grabados desde un camión que circulaba detrás del bus, muestran al vehículo inmovilizado al borde de la carretera. Grandes llamas se alzaban de su carcasa mientras un grupo de personas intentaba socorrer a los pasajeros. Otra fotografía muestra el bus totalmente carbonizado.



La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza que reagrupa a Rusia y a las exrepúblicas soviéticas, presentó en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente.



En octubre, una colisión entre un tren y un bus en un paso a nivel, a 100 kilómetros al este de Moscú, había causado la muerte a 16 personas. Los 56 pasajeros de ese bus eran todos uzbekos y los dos conductores eran de nacionalidad kazaja.