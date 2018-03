Kim Jong-un sorprendió con faceta desconocida: irónico y riéndose de sí mismo

Esta semana, mientras funcionarios surcoreanos eran agasajados con licores locales y fideos fríos durante su visita sin precedentes a Pyongyang, dos fuentes del gobierno surcoreano dijeron que el líder norcoreano Kim Jong-un hizo una broma sobre su imagen internacional en los medios de comunicación.



Un funcionario de la Casa Azul dijo que durante la reunión , Kim hizo comentarios graciosos sobre cómo es visto fuera de Corea del Norte por los medios internacionales y otras plataformas informativas.



El líder norcoreano, ridiculizado con frecuencia por Trump como "hombre cohete", era "muy consciente" de su imagen y reaccionó a los comentarios de una manera "relajada", haciendo de vez en cuando chistes sobre sí mismo.



Las tensiones alcanzaron el punto máximo en muchos años en 2017, tras una serie de pruebas de misiles de Corea del Norte, y después comenzó a dar frutos una tregua liderada por el presidente surcoreano Moon Jae-In durante los Juegos Olímpicos de Invierno , de los cuales su país fue el anfitrión.



Kim le dijo a la delegación invitada que Moon podría descansar tranquilo a la noche porque mientras el diálogo estuviera en marcha, Pyongyang había decidido no llevar a cabo pruebas nucleares o misilísticas.



"Cada vez que probábamos misiles, el presidente Moon la pasaba mal a primera hora de la madrugada, cuando presidía reuniones de seguridad nacional", dijo Kim durante una cena con los invitados surcoreanos.



"Si el diálogo entre los actores llegara a interrumpirse y la situación se volviera hostil, el presidente Moon y yo podremos resolverlo fácilmente con una simple llamada telefónica", dijo Kim en referencia a la línea directa entre las dos Coreas que se planea instalar para conectar a Kim y a Moon. Sería la primera línea directa de la historia entre los líderes de las dos Coreas.



Cuando los funcionarios surcoreanos visitaron a Kim, el norcoreano no mostró ningún gesto de hostilidad y fue el primero en abordar temas sensibles, incluida la reanudación de un ejercicio militar entre Corea del Sur y Estados Unidos que fue pospuesto para conservar la calma durante los Juegos de Invierno.



"Entonces comprendimos que tras la asunción de Moon Jae-in, los esfuerzos realizados por Corea del Norte y del Sur habían dado buenos resultados", dice un participante norcoreano.

- "No paraban de descorchar" -



La administración de Kim también había tomado nota de los alimentos norcoreanos que los funcionarios del sur habían mencionado durante la visita a Seúl para los Juegos de Invierno de Pyengchang de la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong.



El primer día, a la delegación le sirvieron un estofado norcoreano, y al día siguiente, fideos fríos, otra especialidad regional.



Kim y los funcionarios compartieron varias botellas de vino, licor de ginseng, y soju de Pyongyang.



"No paraban de descorchar botellas", dijo otra fuente administrativa que tuvo conocimiento oficial de la reunión.



Esta vez, los visitantes surcoreanos en Pyongyang no vieron a los rastreadores individuales que generalmente siguen a los visitantes en Corea del Norte y estaban libres para moverse por las instalaciones del hotel.



En la cena de la primera noche, los funcionarios surcoreanos fueron capaces de observar la relación entre Kim y su mujer, Ri Sol Ju, dijo la segunda fuente, quien agregó que no tuvo la impresión de que Kim haya sido arrogante, y describió a los cónyuges como "iguales".

Fuente: La Nación, GDA