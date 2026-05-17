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Resumen

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, acaba de reabrir un debate académico e incluso cultural al anunciar que desea que Plutón reciba nuevamente la clasificación de planeta, tras dos décadas de haber sido rebajado a la categoría de planeta enano.

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