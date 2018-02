Larry Nassar: las tres hermanas que fueron víctimas del médico

Randall Margraves, el hombre que agredió a Larry Nassar, es padre de dos de jóvenes que detallaron en la Corte del condado de Eaton cómo el médico abusó sexualmente de ellas mientras supuestamente les brindaba tratamiento médico.



Se trata de las gimnastas Lauren y Madison Rae Margraves. Su hermana Morgan también testificó contra el médico, pero días antes y ante una corte de Michigan.



Lauren y Madison Rae Margraves Randall, Lauren y Madison Rae Margraves.

Las dos jóvenes acababan de dar sus testimonio cuando Margraves pidió a la jueza que le dé cinco minutos en un habitación cerrada con ese “demonio”.



Los alguaciles del condado de Eaton detienen a Randall Margraves después de que atacó a Larry Nassar. (Foto: Reuters/ Video: El Comercio)

Luego de ello, insultó al médico e intentó abalanzarse sobre él; sin embargo, fue detenido por Matthew Newburg, abogado del doctor, y luego frenado por al menos tres agentes, que lo arrojaron al suelo para inmovilizarlo.

"¿Qué harían si esto les hubiera sucedido a ustedes?", dijo el esposado padre al dirigirse a los oficiales que le inmovilizaron, reanudándose la audiencia posteriormente.

"No, no me puedo imaginar lo que esto supone para un padre", reconoció la jueza, que recalcó que "no se puede reaccionar de esta manera, empleando la violencia física y el asalto contra alguien que ha realizado actos criminales. Así no es como funciona nuestro sistema".

La audiencia de sentencia se detuvo temporalmente. La fiscal general adjunta Angela Povilaitis advirtió que nadie repita la reacción de Margraves, diciendo que no ayuda a las víctimas ni a la comunidad. Ella dijo que usaran sus palabras, no violencia física.



En su primera sentencia, en Michigan, Nassar escuchó a 156 mujeres de las que abusó sexualmente y luego fue sentenciado a un máximo de 175 años de prisión. El doctor, de 54 años, también fue condenado a 60 años de cárcel por cargos relacionados con pornografía infantil.

Fuente: Agencias