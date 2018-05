Menos del 30% de los venezolanos fue a votar, según la oposición

Concluido el plazo de votación de las elecciones presidenciales, el Frente Amplio Venezuela Libre informó que, de acuerdo a sus datos preliminares, menos del 30% de votantes participaron de los comicios venezolanos.

La coalición opositora aseguró que la ciudadanía se expresó al no emitir su voto. También denunció la instalación de "puntos rojos" (mesas de control chavista) muy cerca de los centros de votación, como una manera de coaccionar a los votantes.

"La participación está por debajo del 30% y por eso hemos denunciado que el Gobierno Nacional pretende presentar una cifra que no se corresponde con la realidad (...) La gente no está participando porque no está creyendo en que había la posibilidad de elegir", dijo Víctor Márquez, vocero del Frente Amplio.

.@marquezcvm: La información que tenemos es que la participación está por debajo del 30%. La cifra que presenta el gobierno no corresponde con la realidad #Cobertura20M por: https://t.co/BkebjPaQqC pic.twitter.com/9phk4emEWm — VIVOplay (@vivoplaynet) 20 de mayo de 2018

También exigió que el presidente venezolano Nicolás Maduro reconozca su derrota electoral. "El presidente de la República ha sido derrotado por la valentía del pueblo venezolano", mencionó Márquez.

Menos del 30% de los venezolanos fueron a votar, según coalición opositora al régimen de Nicolás Maduro. (Foto: Reuters)

Para Márquez, la baja participación en las elecciones evidenció el rechazo de los venezolanos al Gobierno chavista

"Hay que festejar este resultado y salir a las calles a decir 'Fuera Maduro porque el pueblo no te quiere'", agregó Márquez.

Las elecciones presidenciales venezolanas estuvieron marcadas por un alto ausentismo. (Foto: Bloomberg)

- "El mensaje es claro" -

El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, indicó que la oposición hizo “historia” al no acudir a las “elecciones presidenciales” en Venezuela.

“Hoy hemos hecho historia. El resultado es que los venezolanos y el mundo han visto ausencia en los centros electorales, la abstención más grande en la historia del país, el mensaje es claro. ¡No reconocemos esta farsa electoral! Maduro queda ilegitimado ante los ojos del mundo”, dijo Guanipa.

Hoy los venezolanos unidos con nuestra decisión firme de no legitimar el fraude que pretendía maquillar a la dictadura , le hemos propinado una derrota a Nicolás Maduro de dimensiones incalculables 1/4 — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 20 de mayo de 2018

El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, también se pronunció sobre las elecciones venezolanas y llamó a intensificar la "desobediencia civil" que deje a Maduro sin legitimidad.



"Venezolanos, intesifiquemos la desobediencia. A partir de ahora tenemos que insistir que se inicie la etapa de instala un gobierno de transición nacional para ponerle punto final a este capítulo aciago y doloroso. Venezuela tiene futuro Venezuela saldrá adelante"; dijo Ledezma en un video publicado en su cuenta de Twitter.



Hoy los venezolanos protagonizamos el más contundente acto de desobediencia civil que deja al dictador sin ilegitimidad y con razones para activar nuestro derecho a la legítima de defensa con respaldo de la comunidad internacional para dar paso a un gobierno de transición. pic.twitter.com/H7EOQIMnAe — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 20 de mayo de 2018

Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, señaló que en el transcurso de las “elecciones presidenciales” se evidencia el fraude electoral.

Ortega explicó que con las calles y los centros de votación vacíos los venezolanos envían un mensaje a la comunidad internacional.



“Los venezolanos están dando una contundente mensaje al mundo de que no convalidan la estafa y que no hay garantías democráticas en el país”, expresó la fiscal en su Twitter.

A medida que transcurre la farsa electoral en #Venezuela, se va evidenciando el tan anunciado fraude. Con calles y centros de votación vacíos, los venezolanos están dando un contundente mensaje al mundo de que no convalidan la estafa y que no hay garantías democráticas en el país — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 20 de mayo de 2018

Fuente: Con información de El Nacional / GDA