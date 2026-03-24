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Resumen

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La primera Junta Militar estaba integrada por Emilio Massera (izquierda), Rafael Videla (centro) y Orlando Agosti (derecha). / Getty Images.
La primera Junta Militar estaba integrada por Emilio Massera (izquierda), Rafael Videla (centro) y Orlando Agosti (derecha). / Getty Images.
Por BBC News Mundo

Aurora se despertó la mañana del 24 de marzo de 1976 con el llamado de una compañera de estudios y escuchó cuatro palabras: “Por fin somos gobierno”. La joven del otro lado de la línea tenía información fresca porque trabajaba en el Ministerio de Defensa argentino. Aurora respondió “ah, bueno”, y cortó.

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