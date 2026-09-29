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Resumen

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El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en el evento Cultura con Lula en la Fundación Progreso. (EFE/ Andre Coelho).
El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en el evento Cultura con Lula en la Fundación Progreso. (EFE/ Andre Coelho).
/ Andre Coelho
Por Agencia AFP

“Quieren tomar el río, y también la playa, quieren las tierras raras”, reza la versión de una canción de Bad Bunny con la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defiende la soberanía frente a Estados Unidos en las elecciones de Brasil.

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