Un tribunal de Ecuador condenó este miércoles a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y a su hijo Jacobo por el delito de delincuencia organizada, por la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020.

Además de Bucaram y su hijo, condenados en calidad de colaboradores, también fueron sentenciados un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito identificado como Leandro Berrones, quien recibió 13 años y cuatro meses de cárcel; mientras que el ciudadano israelí Sheinman Oren, dos años y ocho meses de prisión, porque colaboró con la justicia.

MIRA AQUÍ: Rubio dice que Estados Unidos no tiene intención de matar pescadores en bombardeos en el Pacífico

Los jueces aceptaron la teoría de la fiscal del caso, quien en mayo pasado había pedido una condena contra los cuatro procesados, tras acusarlos de “colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos”, por la comercialización de unas 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria.

Los jueces ordenaron que Bucaram y su hijo paguen una multa de unos 9.640 dólares.

Según sus abogados, no se había podido recuperar de la intervención.

El expresidente permaneció internado en un hospital del norte de Guayaquil —la ciudad más poblada del país, donde reside— desde la semana pasada.

Los jueces habían ordenado su detención en el momento en que recibiera el alta médica. Este miércoles, cuando el hospital autorizó su salida, el tribunal fue notificado, por lo que fue conectado por videollamada y con vigilancia policial para notificarle la decisión.

De acuerdo con la investigación fiscal, dos israelíes, Oren y otro asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, fueron los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de la oficina de tránsito de Quito hacia la casa del exmandatario, quien “también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras”.

Además, algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para movilizarse.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos designa organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones

Las pruebas se comercializaban en varias provincias del país “sin facturas y sin pagar impuestos al Estado”, de acuerdo al Ministerio Público.

Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.

El expresidente Bucaram estuvo exiliado por dos décadas en Panamá y regresó a Ecuador en 2017, cuando prescribieron los delitos de presunta corrupción por los que era requerido por la justicia ecuatoriana.

VIDEO RECOMENDADO

La justicia de Ecuador condenó el viernes 28 de agosto a cinco años de prisión al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país a cargo de la china Sinohydro, informó la Fiscalía. (AFP)

SOBRE EL AUTOR