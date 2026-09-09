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Resumen

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El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram. (Foto de EFE)
El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram. (Foto de EFE)
Por Agencia EFE

Un tribunal de Ecuador condenó este miércoles a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y a su hijo Jacobo por el delito de delincuencia organizada, por la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020.

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