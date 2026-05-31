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El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral este domingo, en Barranquilla, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral este domingo, en Barranquilla, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella lanzó este domingo una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la izquierda al pedirles que respeten el resultado de las elecciones y no intenten “desconocer la voluntad” expresada en la urnas, en las que fue el más votado para ir a segunda vuelta.

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