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Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia, en Bogotá, Colombia, el 25 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia, en Bogotá, Colombia, el 25 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el Gobierno saliente del mandatario Gustavo Petro acordaron este miércoles iniciar formalmente el proceso de transición entre ambas administraciones, que por primera vez se desarrollará sin un encuentro entre el presidente saliente y el futuro mandatario.

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