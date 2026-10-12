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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a la población a través de sus redes sociales, el 12 de octubre de 2026. (Captura de X @ABDELAESPRIELLA)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a la población a través de sus redes sociales, el 12 de octubre de 2026. (Captura de X @ABDELAESPRIELLA)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió este lunes, en referencia al paro nacional convocado para el miércoles, que “quien pretenda incendiar” el país con protestas violentas se va a topar con su “determinación”.

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