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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este domingo el apoyo de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, quien lo felicitó por el inicio de su Gobierno y le pidió trabajar en conjunto para garantizar “la prosperidad de ambas naciones”.

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