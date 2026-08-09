El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este domingo el apoyo de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, quien lo felicitó por el inicio de su Gobierno y le pidió trabajar en conjunto para garantizar “la prosperidad de ambas naciones”.

“Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario, que asumió el cargo el viernes pasado en una ceremonia celebrada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), aseguró que en su Gobierno “siempre habrá una mano tendida” para los venezolanos y para quienes defiendan la libertad y la democracia.

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Machado, quien manifestó su respaldo a De la Espriella a lo largo de su campaña presidencial, recordó que Colombia y Venezuela comparten “una historia y cultura común” que requiere un trabajo en conjunto.

“Colombia arranca ya un proceso de fortalecimiento institucional y democrático, y Venezuela lo hará muy pronto. Entonces, trabajaremos en conjunto para lograr garantizar el ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional en nuestros respectivos territorios, la seguridad de nuestra gente y la prosperidad de ambas naciones”, señaló la líder opositora venezolana en su cuenta de X.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP) / MARTIN BERNETTI

Pedidos al nuevo presidente

El cantante venezolano Ricardo Montaner también aprovechó la víspera un concierto en Barranquilla, sede alterna del nuevo Gobierno, para dirigir un mensaje al presidente de Colombia y pedir su ayuda para recuperar la democracia en Venezuela.

En el marco de su gira ‘El último regreso’, Montaner llegó a la ciudad caribeña para dar un espectáculo en el que se tomó un momento para reflexionar sobre la situación política que atraviesan ambos países.

“Hace cuatro años yo no pudiese haber hecho esta oración, mucho menos en público. Hubiese sido en vano. Los tiempos de Dios son los que tienen que ser”, comenzó Montaner frente a los asistentes al referirse al Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.

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El cantante afirmó que hace 25 años Venezuela “viene sufriendo los desmanes más horrorosos”, por lo que pidió que el nuevo Gobierno colombiano ayude a “recuperar la democracia y la libertad”.

“Le pedí a Dios que le dé al nuevo presidente de Colombia la sabiduría, la humildad y la conciencia de estar claro que Venezuela es el país más cercano y más hermano que podría Colombia tener”, dijo Montaner.

“Te amo Colombia de mi vida, ayuda a Venezuela a que recupere su libertad y su democracia”, añadió el artista antes de interpretar su tema ‘La gloria de Dios’.

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