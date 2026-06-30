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Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia este jueves, en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia este jueves, en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la designación del economista y dirigente conservador Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, cargo que asumirá el próximo 7 de agosto con el inicio del nuevo Gobierno.

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