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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en Cali. Foto: EFE/ Mario Baos
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en Cali. Foto: EFE/ Mario Baos
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes una nueva operación militar contra disidencias de las FARC, al mando de Néstor Gregorio Vera, alías Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, en el selvático departamento de Guaviare (centro-sur).

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