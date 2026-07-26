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Abelardo de la Espriella anunció que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país. (EFE/ @ABDELAESPRIELLA)
Abelardo de la Espriella anunció que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país. (EFE/ @ABDELAESPRIELLA)
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país.

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