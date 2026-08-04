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Resumen

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
/ Mario Caicedo
Por Agencia EFE

El derechista Abelardo de la Espriella asume este 7 de agosto la Presidencia de Colombia con desafíos como gobernar sin tener mayorías legislativas, recuperar la seguridad, mejorar el sistema de salud, preservar la institucionalidad y mantener los avances sociales de su antecesor.

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