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Resumen

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Fotografía de archivo del candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, durante un evento en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía de archivo del candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, durante un evento en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Por Agencia AFP

El abogado millonario Abelardo de la Espriella gobernará Colombia alineado con los principios de la derecha que recupera terreno en el continente, con propuestas de construir megacárceles y aliarse sin reservas con Estados Unidos para combatir al narco.

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