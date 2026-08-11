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Resumen

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Fotografía que muestra una edificación destruida por un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Manizales (Colombia). Foto: EFE/ Juan Augusto Cardona
Fotografía que muestra una edificación destruida por un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Manizales (Colombia). Foto: EFE/ Juan Augusto Cardona
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró este martes en 181 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias zonas del país, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

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