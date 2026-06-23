La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, aseguró este martes que el futuro de la cooperación internacional “exige un compromiso renovado con la paz y la democracia” durante su intervención en la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Ciudad de Panamá.

“Colombia está convencida de que el futuro de la cooperación hemisférica exige un compromiso renovado con la paz y la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”, dijo Villavicencio en su declaración ante los representantes de los países miembros de la OEA.

La canciller destacó el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), que se dedica desde 2004 a acompañar y monitorear la implementación de las políticas de paz, justicia y reparación a víctimas del conflicto armado.

“Su trabajo continúa siendo fundamental para la implementación de nuestra política de paz y el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios”, dijo Villavicencio.

Además, resaltó el apoyo de Alemania, España, Irlanda, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía, cuyos aportes “reflejan la confianza tanto en la organización como en los esfuerzos de Colombia por consolidar una paz estable, justa y duradera”.

Por otro lado, la canciller agradeció a los observadores electorales que participaron este domingo en la segunda vuelta presidencial colombiana, en la que el derechista Abelardo de la Espriella ganó según el conteo preliminar.

Durante su intervención, Villavicencio resaltó el trabajo del Gobierno de Panamá por su “acogida y generosa hospitalidad” y reafirmó el compromiso de Colombia con “la vocación de unidad, cooperación y acción humanitaria” de la OEA.

La 56° Asamblea General de la OEA, que comenzó este lunes y termina el miércoles, se celebra en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá, bajo el lema ‘América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá’, nombre de la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 como intento de unificar a los recién independizados Estados americanos.

Sobre el punto, la canciller colombiana aseguró que aquel congreso realizado hace 200 años “es un hecho de memoria histórica para América” y que Bolívar “fue un precursor del multilateralismo en el hemisferio” que quiso proyectar una región “unida desde el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos”.

Villavicencio cerró su intervención con el compromiso de que Colombia seguirá aportando sus capacidades, experiencias y buenas prácticas para profundizar la cooperación con los demás países.

“Continuaremos trabajando con todos ustedes convencidos de que el diálogo, la cooperación y el multilateralismo siguen siendo esenciales para el bienestar de nuestro hemisferio y de la humanidad”, aseveró la canciller.

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La segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %, después de que más de 26,3 millones de personas votaran en una elección que ganó por estrecho margen el ultraderechista Abelardo de la Espriella que logró 12,9 millones de votos (49,66 %), según datos preliminares. (EFE)

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