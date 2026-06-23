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La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, en una reunión del Consejo de Seguridad, en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de junio de 2026. (Manuel Elías/ONU/EFE)
La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, en una reunión del Consejo de Seguridad, en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de junio de 2026. (Manuel Elías/ONU/EFE)
Por Agencia EFE

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, aseguró este martes que el futuro de la cooperación internacional “exige un compromiso renovado con la paz y la democracia” durante su intervención en la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Ciudad de Panamá.

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