00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato a la Presidencia de Colombia del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla en una rueda de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá, el 22 de junio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
El candidato a la Presidencia de Colombia del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla en una rueda de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá, el 22 de junio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia AFP

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, llamó el lunes a la “calma” a sus seguidores tras las protestas contra el triunfo del derechista Abelardo de la Espriella, y exigió al presidente electo no amenazarlo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.