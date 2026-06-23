00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El derechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia pronuncia un discurso en Barranquilla, el 21 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El derechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia pronuncia un discurso en Barranquilla, el 21 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Por Agencia AFP

La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó este martes “irregularidades” en el balotaje más reñido de la historia de Colombia, que ganó la derecha el domingo con un estrecho margen.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.