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Resumen

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Este viernes 7 de agosto Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia. Ha prometido cambios y, por lo pronto, comenzará por modificar el lugar de la ceremonia, que tendrá como escenario a Cali, capital del Valle del Cauca, dejando atrás a la ciudad de Bogotá, como se hacía tradicionalmente. Esta será la primera diferencia que marcará frente a la gestión del saliente Gustavo Petro.

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