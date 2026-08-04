Este viernes 7 de agosto Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia. Ha prometido cambios y, por lo pronto, comenzará por modificar el lugar de la ceremonia, que tendrá como escenario a Cali, capital del Valle del Cauca, dejando atrás a la ciudad de Bogotá, como se hacía tradicionalmente. Esta será la primera diferencia que marcará frente a la gestión del saliente Gustavo Petro.

La expectativa es alta, así como el clima de tensión. Y es que en los últimos días ambos políticos han intercambiado una serie de acusaciones, que no solo quedan en los adjetivos.

¿Cómo será este nuevo inicio en Colombia? ¿Qué mensaje deja cambiar de sede para la toma de mando?

En comunicación con El Comercio, el analista internacional Rafael Piñeros Ayala precisó que “no hay una disposición jurídica que diga que deba hacerse en Bogotá”, aunque tradicionalmente la juramentación se ha hecho hasta en tres sedes: en el Capitolio del Congreso, en la Plaza de Bolívar y en el Palacio de San Carlos.

“Jurídicamente no hay una norma que nos diga que se tiene que hacer en Bogotá. Ha habido cambios de lugar en Bogotá, pero no necesariamente fuera de Bogotá. La ley dice que debe estar una cuarta parte del Congreso y tiene que estar el presidente del Senado, quien le toma juramento al presidente. Eso sí, es importante que se lleve a cabo”, puntualizó el docente de la Universidad Externado de Colombia.

La investidura de gustavo Petro se realizó en la Plaza de Bolívar. (Foto: eltiempo.com)

Pero también hay un aspecto simbólico.

Cali no era la primera opción de De la Espriella para la inédita ceremonia. Durante las últimas semanas se estuvo planteando hacerla en una guarnición militar en Popayán, para homenajear a “los verdaderos héroes de la patria”.

Fabián Cárdenas, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, indicó a la agencia EFE que “lo que busca De la Espriella es lanzar un mensaje de devolverle a los poderes castrenses la libertad para combatir las principales problemáticas de seguridad en Colombia”. Sin embargo, esta controvertida propuesta quedó atrás por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

Sobre la nueva sede, Piñeros Ayala consideró que el simbolismo de Cali “radica en mostrar que el territorio nacional va más allá de Bogotá y que se puede, sin duda alguna, también legislar o llevar a cabo funciones desde otros lugares”.

Auditorio de la Universidad Santiago de Cali, donde asumirá la presidencia Abelardo de la Espriella. (Foto: usc.edu.co)

Para el analista Jorge Chávez Mazuelos también hay una mirada distinta hacia Bogotá, en especial por el resultado electoral, donde ganó su rival Iván Cepeda con el 52.5% de votos.

“Ya sabemos cómo votó Bogotá y eso pudiera ayudar a explicar el por qué no decidió hacerlo ahí”, indicó el docente de la Academia Diplomática del Perú. De todas maneras, destacó que Cali es la tercera ciudad más importante del país y es un núcleo industrial.

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La ceremonia será en un auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Si bien es una moderna instalación, no tiene la solemnidad de los centros tradicionales. Allí se recibirá al rey Felipe VI y a los presidentes de Argentina, Javier Milei; y de Paraguay, Santiago Peña, entre otros.

Pero no es el único cambio. Según la agencia EFE, la capital colombiana no está en los planes de De la Espriella ni para gobernar. El presidente electo busca descentralizar la Administración y por eso quiere convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia, y a Cali y a Medellín en sedes satélites de la Presidencia.

Desobediencia civil y Gustavo Petro

Otro giro que tendrá Colombia lo protagonizarán la oposición (Pacto Histórico) y el oficialismo (Defensores de la Patria).

“Claramente, en la medida en que haya diferencias, va a haber un giro copernicano en una serie de temas, va a haber un giro de 180 grados y, por lo tanto, seguramente va a haber muchísima tensión entre el Pacto Histórico y el gobierno de De la Espriella” , indicó Chávez Mazuelos a este Diario.

La mayoría de estas diferencias, explica el analista internacional, estarían en política de seguridad, de defensa, de lucha contra las drogas, en materia ambiental, en política exterior, en política social.

Otra probabilidad es la instalación de un gabinete en la sombra, en el que el bloque de oposición tiene a una serie de parlamentarios llamados ministros en la sombra. “Lo que hacen es control político, pero especializándose en un sector. Entonces, hay un ‘ministro’ que audita y verifica todo lo que hace el ministro que está en funciones”, detalla Chávez.

A esta estrategia se suma la llamada desobediencia civil que ha planteado la oposición. Según detalló Iván Cepeda, para los siguientes días no se llevarán a cabo “movilizaciones ni marchas”, sino tres “concentraciones” en Cali, Barranquilla y Bogotá, dentro del ámbito democrático. Pero el propio presidente electo calificó la desobediencia civil como “un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir”.

Además… Colombia y el respice polum Otro cambio en Colombia está en las relaciones internacionales, donde destaca retomar la doctrina respice polum, que consiste en "mirar hacia la estrella polar, o sea, mirar hacia los Estados Unidos", señala Chávez Mazuelos. Esta doctrina existe desde 1918, cuando se toma a Estados Unidos como socio. "De la Espriella está retomando ese alineamiento, esa orientación cercana de cara a los Estados Unidos. No es que Petro haya roto relaciones con Estados Unidos, pero ha habido mucha tensión", explica el analista. Otro cambio frente al gobierno de Petro estará en la posible ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua. También se retomaría relaciones con Israel y está pendiente la integración al Escudo de las Américas. Esta alianza de países ideada por Donald Trump tendría una oficina en Medellín.

Si bien es un mecanismo legítimo, Piñeros Ayala indicó que “la oposición comete un error al tratar de señalar que van a ser de manera constante desobediencia civil” . Incluso, comentó que dentro de la izquierda hay voces críticas respecto a la posición táctica que implica eso.

“Más que sumar, me parece que puede restar”, advirtió.

Y dentro de la oposición también se encuentra la figura de Petro. Ambos parecen estar en las antípodas. Han sostenido controversias tanto en el plano político, ideológico y hasta cultural.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. (Fotos: EFE)

La experiencia dice, según recordó Piñeros Ayala, que entre los ex presidentes “le dan como una especie de margen de maniobra al nuevo gobierno”. Con Petro esto puede ser distinto.

“A Petro le gusta el debate, le gusta la confrontación, actualmente a través de redes sociales. Es un margen que aún está por verse. Amigos no van a ser. No se van a ver tomando un café. No se van a ver tomando una foto, tal vez, un encuentro” , indicó en comunicación con este Diario.

La amenaza terrorista

Este es otro tema discutido en los últimos días. Inteligencia de Colombia ha advertido de un supuesto “plan terrorista” de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enturbiar las fechas previas y posteriores a la toma de posesión.

Según medios colombianos, tendrían como objetivos bases militares y de la Policía, como la comisaría que sufrió un atentado el pasado sábado en Cúcuta.

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A esta situación se suma la advertencia de Petro. “Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali”, dijo, en referencia a que los grupos de narcotráfico estarían dispuestos a usarlos “de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior”.

Según un informe de EFE, el estado de conmoción interior permite al Gobierno dictar decretos para conjurar una perturbación grave del orden público por un máximo de 90 días.

Indica Piñeros Ayala que “el clima hoy es de tensión” ; sin embargo, la responsabilidad de la seguridad sigue siendo del gobierno de Petro y Cali ha sido golpeado por el terrorismo, por atentados de distinta índole del ELN, de disidencias de las FARC, del clan del Golfo.

“Ha habido distintos problemas que han afectado en la última década, o en las últimas dos décadas a Cali, y por supuesto que la ponen en una situación difícil”, indicó Piñeros Ayala. Enumeró la reciente aparición del vandalismo, el pillaje, la llegada de desplazados, así como los efectos de la pandemia. Así es como llega Colombia para el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.