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Resumen

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El expresidente colombiano Álvaro Uribe celebra su absolución y afirma que la Justicia está "por encima de la política". (EFE)
El expresidente colombiano Álvaro Uribe celebra su absolución y afirma que la Justicia está "por encima de la política". (EFE)
/ STR
Por Agencia EFE

El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció este lunes que buscará formar una coalición con otros partidos para apoyar la agenda en el Congreso colombiano del derechista Abelardo de la Espriella quien, según el conteo preliminar, ganó las elecciones presidenciales del domingo.

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