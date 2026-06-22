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Resumen

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Se estima que Abelardo de la Espriella tiene decenas de empresas. Algunas en deuda o dando pérdidas. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP via Getty Images).
Se estima que Abelardo de la Espriella tiene decenas de empresas. Algunas en deuda o dando pérdidas. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP via Getty Images).
Por BBC News Mundo

Abelardo de la Espriella, el ganador de las elecciones de Colombia celebradas este domingo, admite ser un sibarita.

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