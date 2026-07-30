icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio este jueves un plazo de “menos de una semana” para que integrantes de grupos armados que operan en el departamento de Cundinamarca (centro) se sometan a la justicia y advirtió que, de no hacerlo, serán perseguidos por las Fuerzas Militares cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.