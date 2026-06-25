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Resumen

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Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de estos, como las que ha realizado el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

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