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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). (EFE/ Ernesto Guzmán Jr)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). (EFE/ Ernesto Guzmán Jr)
/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes, en su primer discurso como mandatario, un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, al afirmar que se acabó la vía del diálogo con los grupos armados ilegales.

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