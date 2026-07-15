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Resumen

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Por Agencia EFE

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, denunció penalmente este miércoles al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir contra el exjefe de las FARC Rodrigo Londoño y los firmantes del acuerdo de paz de 2016.

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