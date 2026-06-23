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Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Juan Diego López
Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Juan Diego López
Por Agencia EFE

El derechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, aseguró este martes que el país se sumará al Escudo de las Américas, la iniciativa de EE.UU. contra los carteles de la droga, el próximo 7 de agosto cuando asuma como sucesor del presidente Gustavo Petro.

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