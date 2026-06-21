Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abelardo de la Espriella habla en el cierre de su campaña en Buga, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzman Jr).
Abelardo de la Espriella habla en el cierre de su campaña en Buga, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzman Jr).
Por Agencia EFE

El derechista Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, reconoció su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en las que el conteo preliminar indica que se impuso por estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.