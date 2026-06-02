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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. (Kent NISHIMURA / Vanessa ROMERO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. (Kent NISHIMURA / Vanessa ROMERO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este martes al candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones y le expresó su “respaldo completo y total” de cara al balotaje del próximo 21 de junio.

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