El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento derechista Defensores de la Patria, fue proclamado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, leyó la resolución que declara “electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero” como “presidente de la república de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030” y como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo.

De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y sucederá al presidente Gustavo Petro, ganó las elecciones del domingo con 12,9 millones de votos (49,66 %) y se impuso por menos de un punto porcentual de diferencia a Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).

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La segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %, después de que más de 26,3 millones de personas votaran en una elección que ganó por estrecho margen el ultraderechista Abelardo de la Espriella que logró 12,9 millones de votos (49,66 %), según datos preliminares. (EFE)

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