Resumen
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El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento derechista Defensores de la Patria, fue proclamado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.
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