El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso en Medellín, Colombia, el 20 de julio de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso en Medellín, Colombia, el 20 de julio de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

El Senado de Colombia aprobó este miércoles el traslado de la ceremonia de investidura del presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, a la ciudad de Cali, con lo que avala de forma definitiva la realización, por primera vez en la historia reciente, de una investidura presidencial fuera de Bogotá.

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