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El presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, habla durante una conferencia de prensa en la Gobernación del departamento Norte de Santander en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Schneyder MENDOZA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, habla durante una conferencia de prensa en la Gobernación del departamento Norte de Santander en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Schneyder MENDOZA / AFP)
/ SCHNEYDER MENDOZA
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la Presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales.

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