Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia: últimas noticias EN VIVO
- Rey de España es recibido con honores a su llegada a Cali para posesión de De la Espriella
El rey Felipe VI de España llegó este viernes a Cali, la principal ciudad del suroeste de Colombia, para asistir este 7 de agosto a la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con quien se reunirá antes de la ceremonia.
Según información de Caracol, el discurso de Abelardo de la Espriella será en el Batallón Pichincha y no ante el Congreso en la Universidad Santiago de Cali.
- Infantino no podrá asistir por problemas logísticos
Desde la Cancillería de Colombia confirmaron que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no estará presente en la investidura, esto debido al cambio de ciudad, lo que complicó la logística del italiano para su visita.
- Reunión con Felipe VI
Antes de la ceremonia, el rey de España, Felipe VI, mantendrá una reunión con Abelardo de la Espriella. La delegación española también la conformará el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
- Sheinbaum será otra ausencia
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, será otra ausente en la investidura de Abelardo de la Espriella. La mandataria señaló que "va a ir alguien del Gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación".
- Presidente boliviano se disculpa por ausencia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lamentó no asistir a la investidura del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella: "Aprovecho para saludar al presidente electo y disculpándome, estará presente una delegación boliviana mañana (viernes)".
- Miedo por posible atentado
En entrevista a la FM, Pedro Sánchez, ministro de Defensa del gobierno saliente de Colombia, indicó que existe una amenaza latente de atentados en la ceremonia de investidura: "Muy seguramente estos criminales pretenderían afectar este evento democrático con actos de terrorismo". Esto en el contexto de la decisión de De la Espriella de llevar esta ceremonia a Cali.
- Presidente de Chile viaja a Cali para investidura de Abelardo de la Espriella
El presidente de Chile, José Antonio Kast, viaja a Colombia este jueves para asistir a la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, que se realizará mañana viernes en la ciudad de Cali. Según informó la Presidencia chilena, Kast sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo de Colombia durante la mañana del viernes para luego atender a periodistas acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackena.
- Presidente de Honduras llega a Cali
Fotografía cedida por la Alcaldía de Cali que muestra a su alcalde, Alejandro Eder (i), junto al presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante su llegada este jueves, para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella | Foto: EFE/ Alcaldía de Cali
- Lula no asistirá a la investidura de Abelardo De la Espriella en Cali
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá a la toma de posesión del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y enviará en su representación al canciller Mauro Vieira, según informaron este jueves a la agencia EFE fuentes oficiales.
- Líderes de Honduras, Guatemala y Curazao llegan a Cali
El presidente de Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, llegaron este jueves a Cali para asistir mañana a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El Salvador estará representado por el vicepresidente, Félix Ulloa, mientras que el delegado de Guatemala será la vicepresidenta Karin Herrera y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos; los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Saar, y una amplia delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche.
- ¿Qué invitados internacionales estarán presentes en la ceremonia?
La ceremonia de este viernes contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Laura Fernández; de Panamá, José Raúl Mulino; de República Dominicana, Luis Abinader; de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras, Nasry Asfura.
Este grupo político opositor convocó a protestas pacíficas en Bogotá, Barranquilla y Cali.
A la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella no asistirán los congresistas del Pacto Histórico, el partido de izquierda del que forma parte el saliente mandatario Gustavo Petro.
Además, destacó que su proyecto de Gobierno "se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia".
En su cuenta de ‘X’, De la Espriella indicó que su posesión de mando “será mucho más que una ceremonia”. “Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”.
De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la "desobediencia civil" contra el Gobierno del abogado de derecha.
A la ceremonia oficial, que se realizará a las 3 pm (hora local), asistirán presidentes y jefes de Gobierno de distintos países, así como autoridades como el rey Felipe VI de España.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá este viernes 7 de agosto, en la ciudad de Cali, el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá, la capital del país sudamericano.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá este viernes 7 de agosto, en la ciudad de Cali, el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá, la capital del país sudamericano.