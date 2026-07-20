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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante el desfile militar del Día de la Independencia este lunes, en Medellín (Colombia). Foto: EFE/ STR
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante el desfile militar del Día de la Independencia este lunes, en Medellín (Colombia). Foto: EFE/ STR
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó este lunes el desfile militar del Día de la Independencia en Medellín, capital de Antioquia (noroeste), uno de los departamentos donde obtuvo más votación en las elecciones del pasado 21 de junio.

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