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Resumen

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Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia, en Bogotá, Colombia, el 25 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia, en Bogotá, Colombia, el 25 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que no asistirá a la posesión de la futura mandataria de Perú, Keiko Fujimori, el próximo 28 de julio en Lima, y en su lugar enviará una delegación encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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