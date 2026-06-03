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Combo de imágenes del candidato presidencial colombiano, Abelardo de la Espriella, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ STR | Kent NISHIMURA / AFP
Combo de imágenes del candidato presidencial colombiano, Abelardo de la Espriella, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ STR | Kent NISHIMURA / AFP
Por Agencia EFE

El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella agradeció este miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, el “firme apoyo” que le expresó la víspera y le aseguró que existe “plena identidad” en sus políticas de seguridad y un frente común contra el comunismo.

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