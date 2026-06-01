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Abelardo de la Espriella (izq) e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia el 21 de junio. (Fotos: EFE/ Ernesto Guzmán / Luis ACOSTA / AFP).
Abelardo de la Espriella (izq) e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia el 21 de junio. (Fotos: EFE/ Ernesto Guzmán / Luis ACOSTA / AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La sorpresiva victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial del domingo sacudió el panorama político en Colombia. Mientras el candidato de derecha busca ampliar su ventaja de cara al balotaje del 21 de junio, Iván Cepeda enfrenta el desafío de atraer nuevos apoyos para remontar una diferencia de 673.000 votos. El escenario se tensó aún más después de que el oficialismo se negara a reconocer de inmediato el preconteo electoral. Sin embargo, horas después, el candidato izquierdista desafió a su rival a protagonizar el primer debate rumbo a la segunda vuelta.

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