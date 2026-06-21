El presidente de Argentina, Javier Milei, fue de los primeros en felicitar a Abelardo de la Espriella, quien según los resultados preliminares ha ganado las elecciones presidenciales de Colombia.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, escribió Milei en sus redes sociales en alusión a su apodo (león) y al del eventual presidente electo colombiano (conocido como El Tigre).

Milei añadió: “Felicito enormemente a @ABDSPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, concluyó en su mensaje, que como siempre lo firmó con la frase “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Al mencionar “la libertad avanza” se refiere a lo que él considera el avance de la extrema derecha en Latinoamérica, pero también al nombre de su partido en Argentina.

Durante la campaña electoral colombiana, De la Espriella fue comparado por medios y analistas con Milei, quien impuso en Argentina un Gobierno ultraliberal y de derecha radical para aplicar un shock económico y ajuste fiscal. El objetivo, según su discurso, es sacar de la crisis al país sudamericano y poner a disposición este país a la inversión extranjera.

De la Espriella ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia con el 49,65 % de los votos, una estrecha ventaja de 245.738 votos (0,95 %) sobre Iván Cepeda, según el conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional que ha escrutado el 99,65 % de las papeletas.

El progresista Cepeda, del Pacto Histórico, el movimiento político del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe por el momento el 48,70 % preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio completo para confirmar el resultado de manera oficial.