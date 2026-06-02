La justicia de Colombia ordenó el martes al presidenciable de ultraderecha Abelardo de la Espriella pedir disculpas públicas por dichos sexistas durante una entrevista y por presionar a una periodista para hacer comentarios sobre sus genitales.

Lenguaraz y por momentos desfachatado, el abogado millonario quedó de primero en la primera vuelta presidencial el domingo, pero sin los apoyos suficientes para evitar un balotaje el 21 de junio contra el senador izquierdista Iván Cepeda.

URGENTE: este video debe abrir el debate del acoso sexual y la violencia contra las mujeres.



¿Que se cree Abelardo de Espriella? Miren cómo acosa a la periodista obligándola a ver una foto presuntamente de su parte íntima y diciéndole que por esa foto ganó votos de mujeres y a… pic.twitter.com/eBDYqGxa4g — Sandra Ramírez (@SandraComunes) May 12, 2026

Una jueza de Bogotá dio un plazo de 48 horas a De la Espriella para retractarse y pedir disculpas por los comentarios realizados durante la emisión radial Piso 8, del 12 de mayo, que constituyen “una forma de violencia” y reproducen “estereotipos históricos discriminatorios frente a las mujeres”.

En una entrevista que quedó registrada en video y se volvió viral en redes sociales, el candidato “exhibió desde su teléfono celular una fotografía íntima y afirmó haber obtenido apoyo del ‘electorado femenino’ a partir de dicha imagen”, indica el fallo en respuesta a un recurso judicial interpuesto por una ciudadana.

Luego “insistió a una periodista presente para que observara la fotografía y comentara sobre ella, mediante frases como: ‘acércala y dime qué ves ahí’ y ‘no seas tímida’”, en un contexto de “insinuación sexual explícita”, añade.

Al candidato le llueven críticas por sus frecuentes comentarios sexistas y homófobos.

“No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, escribió en X la periodista implicada.

El candidato respondió a ese mensaje y ofreció disculpas alegando que “todo ocurrió en un contexto humorístico”.

Pero el juzgado desestimó estas excusas y aseguró que el “problema constitucional no radica en la utilización de un lenguaje coloquial” sino en el mensaje que envía al sugerir que las mujeres “pueden ser influenciadas políticamente” mediante criterios de atracción sexual.

De la Espriella impulsa un proyecto político que defiende la familia tradicional. Sus propuestas de mano dura se acercan a las de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei.

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Colombia definirá a su próximo presidente en balotaje, tras una ajustada primera vuelta el domingo 31 de mayo en la que el “outsider” Abelardo de la Espriella resultó el candidato más votado y el oficialista Iván Cepeda terminó en segundo lugar. (AFP)

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