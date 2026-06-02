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El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña en Bogotá, el 6 de mayo de 2026. (Sergio Yate / AFP)
El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña en Bogotá, el 6 de mayo de 2026. (Sergio Yate / AFP)
/ SERGIO YATE
Por Agencia AFP

La justicia de Colombia ordenó el martes al presidenciable de ultraderecha Abelardo de la Espriella pedir disculpas públicas por dichos sexistas durante una entrevista y por presionar a una periodista para hacer comentarios sobre sus genitales.

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