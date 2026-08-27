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Abelardo de la Espriella anunció que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país. (EFE/ @ABDELAESPRIELLA)
Abelardo de la Espriella anunció que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país. (EFE/ @ABDELAESPRIELLA)
Por Agencia AFP

Un juez de Colombia ordenó al presidente Abelardo de la Espriella disculparse por haber faltado al principio del Estado laico durante su acto de investidura, en el que se organizó una ceremonia con participación de un rabino, un cura católico y un pastor evangélico.

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