Un juez de Colombia ordenó al presidente Abelardo de la Espriella disculparse por haber faltado al principio del Estado laico durante su acto de investidura, en el que se organizó una ceremonia con participación de un rabino, un cura católico y un pastor evangélico.

El mandatario derechista tomó el poder el 7 de agosto en una ceremonia en la ciudad de Cali, en la que hubo una sesión denominada en el orden del día como “invocación y alabanza” con cánticos, oraciones y vivas a Israel junto a un altar de la virgen de Fátima.

Según la decisión de primera instancia, De la Espriella deberá disculparse el 30 de septiembre a las 19H00 locales (00H00 GMT) en una alocución en radio y televisión, por “por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado”, que por Constitución es laico.

También deberá emitir una directiva que ordene a los funcionarios “respetar y hacer respetar” esa neutralidad en todos los actos públicos, según el documento al que tuvo acceso la AFP el jueves.

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El presidente invoca a Dios con frecuencia. Días antes de asumir, publicitó un “retiro espiritual” en el que participó con su esposa y el gabinete entonces designado, a quienes les entregó una biblia. Videos en sus redes sociales lo muestran de rodillas rezando.

Aunque en el pasado el abogado millonario se decía ateo, en campaña aseguró que vivió un proceso de transformación espiritual que lo llevó a acercarse a Dios. Distintas iglesias apoyaron su candidatura y en su gabinete hay figuras de sectores evangélicos.

La oposición cuestiona la llamada “batalla cultural” que promueve el gobierno, pues según la izquierda busca retroceder en derechos fundamentales e impulsar la familia tradicional y la religión.

Una de las primeras decisiones criticadas en esa línea es un decreto del ministerio de Educación para que las iglesias participen en estrategias pedagógicas en colegios públicos.

También la decisión de la entidad que se encarga de la defensa de los menores de edad en el país para eliminar la expresión “niños y niñas” de los documentos oficiales y reemplazarla por “niñez”.