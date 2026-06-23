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Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia pronuncia un discurso este domingo, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Juan Diego López
Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia pronuncia un discurso este domingo, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Juan Diego López
Por Agencia EFE

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, Cristian Quiroz, aseguró este martes que aún no hay una fecha estimada para declarar oficialmente al ganador de la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo, cuyos resultados preliminares dieron la victoria al derechista Abelardo de la Espriella.

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